Бывшего посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

25-летняя дипломатическая карьера Роча прошла под руководством как демократической, так и республиканской администрации, большая часть которой находилась в Латинской Америке во время холодной войны, пишет AP. После выхода на пенсию бывший дипломат начал занялся бизнесом. В частности, он занял должность президента золотого рудника в Доминикане, частично принадлежавшего канадской Barrick Gold.