Бывшего посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы
Бывшего посла США в Боливии Виктора Мануэля Рочу приговорили к 15 годам тюремного заключения за многолетний шпионаж в пользу Кубы. Об этом пишет Reuters.
Первоначальное обвинение дипломату было предъявлено в декабре прошлого года. По данным Reuters, 73-летний Роча, который занимал пост посла с 2000 по 2002 гг., признал вину по двум пунктам обвинения, заявив, что он действовал в качестве незаконного иностранного агента.
Бывший посол, как утверждают прокуроры, тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы и помогал сбору разведывательной информации против Вашингтона на протяжении более четырех десятилетий.
На серии встреч в 2022 и 2023 гг. с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за представителя службы внешней разведки Кубы, Роча хвастался своей способностью избегать разоблачения.
Рочу обвиняли в работе по продвижению интересов кубинского правительства. AP указывает, что по требованию федерального законодательства, люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в минюсте. В последние годы это ведомство усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование, отмечает агентство.
25-летняя дипломатическая карьера Роча прошла под руководством как демократической, так и республиканской администрации, большая часть которой находилась в Латинской Америке во время холодной войны, пишет AP. После выхода на пенсию бывший дипломат начал занялся бизнесом. В частности, он занял должность президента золотого рудника в Доминикане, частично принадлежавшего канадской Barrick Gold.