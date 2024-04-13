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Бывшего посла США приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

Ведомости

Бывшего посла США в Боливии Виктора Мануэля Рочу приговорили к 15 годам тюремного заключения за многолетний шпионаж в пользу Кубы. Об этом пишет Reuters.

Первоначальное обвинение дипломату было предъявлено в декабре прошлого года. По данным Reuters, 73-летний Роча, который занимал пост посла с 2000 по 2002 гг., признал вину по двум пунктам обвинения, заявив, что он действовал в качестве незаконного иностранного агента. 

Бывший посол, как утверждают прокуроры, тайно поддерживал правящую Коммунистическую партию Кубы и помогал сбору разведывательной информации против Вашингтона на протяжении более четырех десятилетий.

На серии встреч в 2022 и 2023 гг. с агентом ФБР под прикрытием, который выдавал себя за представителя службы внешней разведки Кубы, Роча хвастался своей способностью избегать разоблачения.

Рочу обвиняли в работе по продвижению интересов кубинского правительства. AP указывает, что по требованию федерального законодательства, люди, выполняющие политические заказы иностранного правительства или организации на территории США, регистрировались в минюсте. В последние годы это ведомство усилило уголовное преследование за незаконное иностранное лоббирование, отмечает агентство.

25-летняя дипломатическая карьера Роча прошла под руководством как демократической, так и республиканской администрации, большая часть которой находилась в Латинской Америке во время холодной войны, пишет AP. После выхода на пенсию бывший дипломат начал занялся бизнесом. В частности, он занял должность президента золотого рудника в Доминикане, частично принадлежавшего канадской Barrick Gold.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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