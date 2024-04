СМИ: Иран направил в сторону Израиля дроны-камикадзе

Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе, сообщило сразу несколько СМИ. Среди них Times of Israel, The Jerusalem Post и др. Военные заявили, что готовы сбить их, хотя противовоздушная оборона не является герметичной, отмечается в публикации The Jerusalem Post.