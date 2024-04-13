СМИ: Иран направил в сторону Израиля дроны-камикадзе
Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе, сообщило сразу несколько СМИ. Среди них Times of Israel, The Jerusalem Post и др. Военные заявили, что готовы сбить их, хотя противовоздушная оборона не является герметичной, отмечается в публикации The Jerusalem Post.
Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, сообщал ЦАХАЛ. Оценка ситуации израильской армией проводится со стратегическими партнерами, прежде всего с США.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить в ответ «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».