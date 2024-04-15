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Times узнала об идее Британии отправить мигрантов обратно в Армению

Ведомости

Великобритания ведет переговоры с Арменией, Кот-Д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу возвращения нелегальных мигрантов по схеме, аналогичной договоренности с Руандой. Об этом пишет The Times со ссылкой на полученные в результате утечки документы британского правительства.

По данным газеты, Лондон также обращался к властям Эквадора, Парагвая, Перу, Бразилии и Колумбии, но счел, что эти страны в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке. В список стран, к которым Великобритания может обратиться в случае неудачи с другими государствами, также включены Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне.

Уточняется, что отказались от участия в подобных обсуждениях Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия.

По данным The Telegraph, Руанда готова принять 30 000 просителей убежища в течение первых пяти лет действия схемы депортации. Это может обойтись Великобритании примерно в 4,5 млрд фунтов стерлингов, то есть по 150 000 фунтов на каждого депортированного мигранта.

В апреле 2022 г. Великобритания заключила с Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов обратно в республику. Предполагалось, что 14 июня того же года самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, но рейс был отменен по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В суд обратились многочисленные благотворительные организации с требованием пересмотреть решение Верховного суда Великобритании. В марте 2023 г. страны обновили соглашение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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