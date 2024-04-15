Times узнала об идее Британии отправить мигрантов обратно в Армению
Великобритания ведет переговоры с Арменией, Кот-Д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной по поводу возвращения нелегальных мигрантов по схеме, аналогичной договоренности с Руандой. Об этом пишет The Times со ссылкой на полученные в результате утечки документы британского правительства.
По данным газеты, Лондон также обращался к властям Эквадора, Парагвая, Перу, Бразилии и Колумбии, но счел, что эти страны в меньшей степени заинтересованы в такого рода сделке. В список стран, к которым Великобритания может обратиться в случае неудачи с другими государствами, также включены Кабо-Верде, Сенегал, Танзания, Того, Ангола и Сьерра-Леоне.
Уточняется, что отказались от участия в подобных обсуждениях Марокко, Тунис, Намибия и Гамбия.
По данным The Telegraph, Руанда готова принять 30 000 просителей убежища в течение первых пяти лет действия схемы депортации. Это может обойтись Великобритании примерно в 4,5 млрд фунтов стерлингов, то есть по 150 000 фунтов на каждого депортированного мигранта.
В апреле 2022 г. Великобритания заключила с Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов обратно в республику. Предполагалось, что 14 июня того же года самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, но рейс был отменен по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В суд обратились многочисленные благотворительные организации с требованием пересмотреть решение Верховного суда Великобритании. В марте 2023 г. страны обновили соглашение.