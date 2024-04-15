Times узнала об идее Британии отправить мигрантов обратно в Армению

В апреле 2022 г. Великобритания заключила с Руандой соглашение о высылке нелегальных мигрантов обратно в республику. Предполагалось, что 14 июня того же года самолет с семью мигрантами на борту вылетит из страны, но рейс был отменен по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В суд обратились многочисленные благотворительные организации с требованием пересмотреть решение Верховного суда Великобритании. В марте 2023 г. страны обновили соглашение.