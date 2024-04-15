«РИА Новости»: ВС России атаковали французских наемников в Славянске
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по расположению французских наемников в подконтрольном Украине городе Славянске Донецкой народной республики. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR [155-мм самоходная артиллерийская установка французского производства] в помощь бандеровцам», – рассказал Лебедев.
По его словам, треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и мобильных телефонов всех, кто находится на улице.
Месяц назад Минобороны РФ сообщило, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, с 2022 г. превысило 13 000 человек. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, заявили в ведомстве. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши (2960 человек), Грузии (1042), США (1113), Канады (1005) и Великобритании (822).
Минобороны РФ также в январе сообщало о ликвидации французских наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. В МИД России тогда заявили, что власти Франции потворствуют рекрутингу для ВСУ. Однако власти республики отвергли эти обвинения, заявив, что они якобы являются частью «информационной войны» России.