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«РИА Новости»: ВС России атаковали французских наемников в Славянске

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по расположению французских наемников в подконтрольном Украине городе Славянске Донецкой народной республики. Об этом сообщил «РИА Новости» координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR [155-мм самоходная артиллерийская установка французского производства] в помощь бандеровцам», – рассказал Лебедев.

По его словам, треть Славянска перекрыта военными, идет массовая проверка документов и мобильных телефонов всех, кто находится на улице.

Месяц назад Минобороны РФ сообщило, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, с 2022 г. превысило 13 000 человек. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, заявили в ведомстве. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши (2960 человек), Грузии (1042), США (1113), Канады (1005) и Великобритании (822).

Минобороны РФ также в январе сообщало о ликвидации французских наемников в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. В МИД России тогда заявили, что власти Франции потворствуют рекрутингу для ВСУ. Однако власти республики отвергли эти обвинения, заявив, что они якобы являются частью «информационной войны» России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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