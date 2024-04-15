«РИА Новости»: ВС России атаковали французских наемников в Славянске

Месяц назад Минобороны РФ сообщило, что общее число иностранных наемников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, с 2022 г. превысило 13 000 человек. Из Франции, которая отрицает участие своих военных в конфликте на Украине, воевать на стороне Киева вызвались 356 наемников, заявили в ведомстве. Самый большой контингент на Украине составили военнослужащие из Польши (2960 человек), Грузии (1042), США (1113), Канады (1005) и Великобритании (822).