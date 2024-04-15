Токаев и Пашинян обсудили региональную стабильность и безопасность
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в узком формате. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
Встреча прошла в государственной резиденции в Ереване. Токаев назвал свой визит важным этапом в развитии двусторонних отношений стран.
В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Также особое внимание Токаев и Пашинян уделили теме региональной стабильности и безопасности, уточнили в пресс-службе.
15 апреля Токаев прибыл в Армению с официальным визитом. Помимо встречи с Пашиняном у него также запланированы переговоры с президентом Армении Ваагном Хачатуряном.
В феврале Пашинян в ходе парламентского часа не исключил выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что Армения уже фактически заморозила участие в организации, поскольку, по его словам, ОДКБ не выполняет своих функций и обязательств в отношении Еревана.