Токаев и Пашинян обсудили региональную стабильность и безопасность

В феврале Пашинян в ходе парламентского часа не исключил выход страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он заявил, что Армения уже фактически заморозила участие в организации, поскольку, по его словам, ОДКБ не выполняет своих функций и обязательств в отношении Еревана.