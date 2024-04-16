Lockheed Martin заключит контракт на $17 млрд на противоракетную оборону США
Американский производитель оружия Lockheed Martin выиграл контракт на сумму $17 млрд на разработку следующего поколения перехватчиков. Разработка призвана защитить США от межконтинентальных баллистических ракет. Об этом Reuters сообщило со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.
В рамках многолетнего контракта компания разработает перехватчик для модернизации программы наземной обороны на средней дистанции (GMD), указывает агентство. Сеть радаров, перехватчиков и другого оборудования предназначена для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. Ожидается, что первый перехватчик поступит в эксплуатацию в 2028 г., а его разработка начнется в мае. США планируют закупить 20 ракет и разместить их в Форт-Грили на Аляске.
Новый перехватчик призван исправить ошибки неудачной программы, запущенной при администрациях президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Программу отменили в августе 2019 г., на нее было потрачено $1,2 млрд. Глава агентств Хит Коллинз сообщил, что администрация президента Джо Байдена запросила $28,4 млрд на противоракетную оборону в своем бюджете на 2025 финансовый год.
Бюджет на 2025 финансовый год официально должен быть принят к 1 октября 2024 г, писали «Ведомости». Для этого обе палаты конгресса должны согласовать пакет из 12 законопроектов, финансирующих федеральные ведомства.