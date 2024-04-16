Lockheed Martin заключит контракт на $17 млрд на противоракетную оборону США

В рамках многолетнего контракта компания разработает перехватчик для модернизации программы наземной обороны на средней дистанции (GMD), указывает агентство. Сеть радаров, перехватчиков и другого оборудования предназначена для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. Ожидается, что первый перехватчик поступит в эксплуатацию в 2028 г., а его разработка начнется в мае. США планируют закупить 20 ракет и разместить их в Форт-Грили на Аляске.