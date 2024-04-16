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Lockheed Martin заключит контракт на $17 млрд на противоракетную оборону США

Ведомости

Американский производитель оружия Lockheed Martin выиграл контракт на сумму $17 млрд на разработку следующего поколения перехватчиков. Разработка призвана защитить США от межконтинентальных баллистических ракет. Об этом Reuters сообщило со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.

В рамках многолетнего контракта компания разработает перехватчик для модернизации программы наземной обороны на средней дистанции (GMD), указывает агентство. Сеть радаров, перехватчиков и другого оборудования предназначена для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. Ожидается, что первый перехватчик поступит в эксплуатацию в 2028 г., а его разработка начнется в мае. США планируют закупить 20 ракет и разместить их в Форт-Грили на Аляске.

Новый перехватчик призван исправить ошибки неудачной программы, запущенной при администрациях президентов Барака Обамы и Дональда Трампа, пишет Bloomberg. Программу отменили в августе 2019 г., на нее было потрачено $1,2 млрд. Глава агентств Хит Коллинз сообщил, что администрация президента Джо Байдена запросила $28,4 млрд на противоракетную оборону в своем бюджете на 2025 финансовый год. 

Бюджет на 2025 финансовый год официально должен быть принят к 1 октября 2024 г, писали «Ведомости». Для этого обе палаты конгресса должны согласовать пакет из 12 законопроектов, финансирующих федеральные ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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