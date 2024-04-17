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Франция отозвала своего посла из Азербайджана для консультаций

Ведомости

Париж отзывает своего посла из Азербайджана для консультаций из-за действий Баку. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами», – сказано в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с послом, отметили в ведомстве. Французский лидер выразил сожаление по поводу действий Баку и призвал азербайджанские власти «разъяснить свои намерения».

В заключение в МИД Франции подчеркнули, что Париж выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при условии уважения международного права и территориальной целостности обеих стран. 

В конце декабря 2023 г. МИД Азербайджана вызвал посла Франции в Баку и выразил ему решительный протест из-за действий двух сотрудников посольства. Двух дипломатов объявили персонами нон грата и предписали им покинуть страну. В ответ МИД Франции выслал двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже.

В январе 2024 г. сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство и Евросоюз ввести санкции против Азербайджана за проведение в сентябре 2023 г. «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Комитет по международным отношениям национального собрания Азербайджана предложил принять аналогичные меры в отношении Франции. В частности, парламентарии призвали азербайджанское правительство вывести французскую компанию Total из газового месторождения Апшерон и приостановить экономические контакты с Парижем.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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