Франция отозвала своего посла из Азербайджана для консультаций
Париж отзывает своего посла из Азербайджана для консультаций из-за действий Баку. Об этом говорится в заявлении МИД Франции.
«Франция приняла решение отозвать своего посла в Азербайджане для консультаций в связи с продолжением в последние месяцы со стороны Азербайджана односторонних действий, наносящих ущерб отношениям между нашими двумя странами», – сказано в сообщении.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже встретился с послом, отметили в ведомстве. Французский лидер выразил сожаление по поводу действий Баку и призвал азербайджанские власти «разъяснить свои намерения».
В заключение в МИД Франции подчеркнули, что Париж выступает за нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией при условии уважения международного права и территориальной целостности обеих стран.
В конце декабря 2023 г. МИД Азербайджана вызвал посла Франции в Баку и выразил ему решительный протест из-за действий двух сотрудников посольства. Двух дипломатов объявили персонами нон грата и предписали им покинуть страну. В ответ МИД Франции выслал двух сотрудников посольства Азербайджана в Париже.
В январе 2024 г. сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство и Евросоюз ввести санкции против Азербайджана за проведение в сентябре 2023 г. «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Комитет по международным отношениям национального собрания Азербайджана предложил принять аналогичные меры в отношении Франции. В частности, парламентарии призвали азербайджанское правительство вывести французскую компанию Total из газового месторождения Апшерон и приостановить экономические контакты с Парижем.