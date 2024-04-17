Франция отозвала своего посла из Азербайджана для консультаций

В январе 2024 г. сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство и Евросоюз ввести санкции против Азербайджана за проведение в сентябре 2023 г. «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Комитет по международным отношениям национального собрания Азербайджана предложил принять аналогичные меры в отношении Франции. В частности, парламентарии призвали азербайджанское правительство вывести французскую компанию Total из газового месторождения Апшерон и приостановить экономические контакты с Парижем.