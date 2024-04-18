Песков назвал незаконным арест виллы российского бизнесмена во Франции
Французские власти подрывают основы своей правовой системы, предпринимая посягательства на частную собственность российских граждан. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об аресте виллы российского бизнесмена Артура Очеретного.
«Любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом, французские власти подрывают основы своей правовой системы. Мы это говорили уже неоднократно», – подчеркнул Песков.
17 апреля французский деловой журнал Challenges сообщил, что во французском Англе 6 декабря 2023 г. французским правосудием была арестована вилла «Мечтательность» (или «Сюзанна»), построенная в 1920-х гг. Журнал уточняет, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Очеретному. Арест был произведен по жалобе французского отделения Transparency International (организация признана нежелательной в РФ).
Challenges уточняет, что на вилле сейчас никто не живет, она находится в заброшенном состоянии.