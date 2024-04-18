Песков назвал незаконным арест виллы российского бизнесмена во Франции

17 апреля французский деловой журнал Challenges сообщил, что во французском Англе 6 декабря 2023 г. французским правосудием была арестована вилла «Мечтательность» (или «Сюзанна»), построенная в 1920-х гг. Журнал уточняет, что недвижимость принадлежит российскому бизнесмену Очеретному. Арест был произведен по жалобе французского отделения Transparency International (организация признана нежелательной в РФ).