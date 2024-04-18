Песков: в России не зафиксировано всплесков домашнего насилия

«Вы, наверное, видели, что недавно президент Путин принимал участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», – ответил Песков на вопрос о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе после возвращения военнослужащих домой.