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Песков: в России не зафиксировано всплесков домашнего насилия

Ведомости

Президенту Владимиру Путину не докладывали о всплесках домашнего насилия после начала специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы, наверное, видели, что недавно президент Путин принимал участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», – ответил Песков на вопрос о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе после возвращения военнослужащих домой.

В конце марта «Ведомости» сообщали, что Конституционный суд (КС) вынес постановление, согласно которому районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму УПК, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения.

В феврале стало известно, что КС предписал нижестоящим судам назначать в случае необходимости дополнительные запреты для осужденных по делам о домашнем насилии на посещение мест, где находятся пострадавшие от их действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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