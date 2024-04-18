Песков: в России не зафиксировано всплесков домашнего насилия
Президенту Владимиру Путину не докладывали о всплесках домашнего насилия после начала специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Вы, наверное, видели, что недавно президент Путин принимал участие в расширенной коллегии Министерства внутренних дел и среди вызывающих обеспокоенности показателей эти виды насилия никак не фигурировали», – ответил Песков на вопрос о возможном всплеске домашнего насилия, в том числе после возвращения военнослужащих домой.
В конце марта «Ведомости» сообщали, что Конституционный суд (КС) вынес постановление, согласно которому районные суды так же, как и мировые судьи, должны принимать к производству заявления потерпевших от побоев, несмотря на норму УПК, которая определяет порядок производства по уголовным делам частного обвинения.
В феврале стало известно, что КС предписал нижестоящим судам назначать в случае необходимости дополнительные запреты для осужденных по делам о домашнем насилии на посещение мест, где находятся пострадавшие от их действий.