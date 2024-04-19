Песков: Путин внимательно следит за реализацией программы «Время героев»

Песков также отметил, что система, предложенная программой, находится в самом начале своего развития. Поэтому, по словам пресс-секретаря, первых назначенцев на государственные должности из участников спецоперации по ней пока нет. «Для того чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить», – пояснил Песков.