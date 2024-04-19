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Песков: Путин внимательно следит за реализацией программы «Время героев»

Ведомости

Президент России Владимир Путин внимательно следит за реализацией программы «Время героев», которая позволяет участникам спецоперации приобрести компетенции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается», – заявил он, отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ за реализацией проекта.

Песков также отметил, что система, предложенная программой, находится в самом начале своего развития. Поэтому, по словам пресс-секретаря, первых назначенцев на государственные должности из участников спецоперации по ней пока нет. «Для того чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить», – пояснил Песков.

При этом механизм набирает обороты, в нем заинтересованы многие, добавил Песков.

Проект «Время героев» – это программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Ее основной целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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