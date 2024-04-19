Песков: Путин внимательно следит за реализацией программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин внимательно следит за реализацией программы «Время героев», которая позволяет участникам спецоперации приобрести компетенции для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, поскольку это инициатива Владимира Путина, конечно же, президент очень внимательно отслеживает то, как эта система развивается», – заявил он, отвечая на вопрос о том, следит ли президент РФ за реализацией проекта.
Песков также отметил, что система, предложенная программой, находится в самом начале своего развития. Поэтому, по словам пресс-секретаря, первых назначенцев на государственные должности из участников спецоперации по ней пока нет. «Для того чтобы появились назначенцы, их сначала нужно обучить», – пояснил Песков.
При этом механизм набирает обороты, в нем заинтересованы многие, добавил Песков.
Проект «Время героев» – это программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию в Гостином дворе. Ее основной целью является подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.