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Путин обсудил с Совбезом запасы госрезервов

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где обсуждались запасы госрезервов и борьба с наркологической угрозой, сообщила пресс-служба Кремля.

«Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», – сказал президент в начале встречи.

После этого он передал слово для доклада по первой теме зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.

11 апреля Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза в очном формате. На совещании 29 марта Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России отношения с ближайшими партнерами и соседними странами.

22 марта обсуждались меры по борьбе с распространением идей неонацизма. 15 марта на встрече обсудили попытки помешать выборам президента России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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