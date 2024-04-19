Путин обсудил с Совбезом запасы госрезервов
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, где обсуждались запасы госрезервов и борьба с наркологической угрозой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Поговорим о запасах госрезервов, поговорим о мерах по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с наркологической угрозой», – сказал президент в начале встречи.
После этого он передал слово для доклада по первой теме зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву.
11 апреля Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза в очном формате. На совещании 29 марта Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России отношения с ближайшими партнерами и соседними странами.
22 марта обсуждались меры по борьбе с распространением идей неонацизма. 15 марта на встрече обсудили попытки помешать выборам президента России.