Российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Атаку противокорабельной ракеты отразили на одном из кораблей в Севастополе, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
«Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты», – уточнил Развожаев.
По его словам, от упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое было оперативно устранено.
19 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО над территорией России 25 снарядов РСЗО Vampire, трех беспилотников и трех ракет ATACMS.
Снаряды и дроны были перехвачены над Белгородской областью, ракеты ATACMS – над Черным морем.
После начала спецоперации России на Украине ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования.