В Сербии обезвредили авиабомбу времен бомбардировок НАТО
В сербском городе Ниш обезвредили авиационную бомбу, которая находилась там со времен бомбардировок Югославии силами НАТО, сообщил руководитель сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. Об этом пишет издание Danas.
Бомбу МК 84 массой около 1000 кг вывезли со строительной площадки в поселке Стеван Синджелич в Нише, продолжается ее транспортировка в безопасное место, после чего ее уничтожат.
«Авиационная бомба была благополучно обезврежена и удалена со строительной площадки, а эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома», – сказал Чаушич.
24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000.