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В Сербии обезвредили авиабомбу времен бомбардировок НАТО

Ведомости

В сербском городе Ниш обезвредили авиационную бомбу, которая находилась там со времен бомбардировок Югославии силами НАТО, сообщил руководитель сектора по ЧС МВД Сербии Лука Чаушич. Об этом пишет издание Danas.

Бомбу МК 84 массой около 1000 кг вывезли со строительной площадки в поселке Стеван Синджелич в Нише, продолжается ее транспортировка в безопасное место, после чего ее уничтожат. 

«Авиационная бомба была благополучно обезврежена и удалена со строительной площадки, а эвакуированные граждане могут безопасно вернуться в свои дома», – сказал Чаушич.

24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировку Югославии, завершившуюся 10 июня того же года. В результате операции альянса погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 000.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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