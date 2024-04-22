SIPRI: общемировые военные расходы выросли до $2,443 трлн

Рост глобальных расходов на оборону в прошлом году стал максимальным с 2009 г. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке, отметили в SIPRI. В институте заявили, что увеличения этого показателя является «прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности».