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SIPRI: общемировые военные расходы выросли до $2,443 трлн

Ведомости

Общемировые военные расходы достигли в 2023 г. рекордного показателя, увеличившись до $2,443 трлн (+6,8% год к году). Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI). 

Рост глобальных расходов на оборону в прошлом году стал максимальным с 2009 г. Наиболее значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке, отметили в SIPRI. В институте заявили, что увеличения этого показателя является «прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности».

Утверждается, что военные расходы России выросли в 2023 г. на 24%, составив 5,9% ВВП. Расходы Украины увеличились на 51% (37% ВВП страны). При этом, по данным SIPRI, расходы Киева на оборону с учетом помощи Запада составили примерно 91% от российских.

Лидером по военным расходам остаются США. В прошлом году на эти цели Вашингтон потратил $916 млрд (3,4% ВВП). В пятерку лидеров также входят Китай ($296 млрд; 1,7% ВВП), Россия ($109 млрд; 5,9% ВВП), Индия ($83,6 млрд; 2,4% ВВП) и Саудовская Аравия ($75,8 млрд; 7,1% ВВП). В совокупности на них приходится 61% мировых военных расходов. Украина занимает восьмую строчку.

В марте 2024 г. SIPRI сообщал, что Россия впервые опустилась на третье место по экспорту оружия. В 2019-2023 гг. поставки российского вооружения упали на 53% по сравнению с 2014-2018 гг. Доля РФ на мировом рынке составила 11%. Россию опережают Франция (рост на 47%, доля в мировом экспорте – 11%) и США (+17%, доля в мировом экспорте – 42%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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