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ФСБ нашла заминированные тайники ВСУ с иностранным оружием

Ведомости

УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) выявило заминированные схроны с иностранным оружием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка», – сказали в ведомстве.

В схронах находилось 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также были найдены более 10 000 боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.

Ранее МВД России сообщало о схроне в Запорожской области, чемодан с боеприпасами и взрывчаткой был в нежилом доме в селе Тамбовка. В чемодане находились подствольный гранатомет, шесть тротиловых шашек и электродетонаторов, три гранаты, патроны калибра 5,45 мм, а также 1,5 кг взрывчатого вещества иностранного производства. Изъятые предметы передали саперам для уничтожения.

Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из города, а министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр». 19 февраля Минобороны отчиталось о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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