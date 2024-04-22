ФСБ нашла заминированные тайники ВСУ с иностранным оружием

Ранее МВД России сообщало о схроне в Запорожской области, чемодан с боеприпасами и взрывчаткой был в нежилом доме в селе Тамбовка. В чемодане находились подствольный гранатомет, шесть тротиловых шашек и электродетонаторов, три гранаты, патроны калибра 5,45 мм, а также 1,5 кг взрывчатого вещества иностранного производства. Изъятые предметы передали саперам для уничтожения.