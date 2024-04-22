ФСБ нашла заминированные тайники ВСУ с иностранным оружием
УФСБ России по Донецкой народной республике (ДНР) выявило заминированные схроны с иностранным оружием. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ведомства.
«УФСБ России по ДНР выявлено несколько заминированных схронов с иностранным вооружением, оставленных украинскими войсками при отступлении в городе Авдеевка», – сказали в ведомстве.
В схронах находилось 27 гранат РГН, 41 граната Ф1, 50 осколочных гранатометных выстрелов иностранного производства, 13 выстрелов ПГ7л и ПГ7с, а также 47 выстрелов TG-50. Также были найдены более 10 000 боеприпасов иностранного производства к стрелковому оружию, свыше 700 155-миллиметровых снарядов образца НАТО и 139 танковых снарядов иностранного производства.
Ранее МВД России сообщало о схроне в Запорожской области, чемодан с боеприпасами и взрывчаткой был в нежилом доме в селе Тамбовка. В чемодане находились подствольный гранатомет, шесть тротиловых шашек и электродетонаторов, три гранаты, патроны калибра 5,45 мм, а также 1,5 кг взрывчатого вещества иностранного производства. Изъятые предметы передали саперам для уничтожения.
Авдеевка перешла под контроль России 17 февраля. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из города, а министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр». 19 февраля Минобороны отчиталось о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке.