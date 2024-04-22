Буданов: перебежчика Кузьминова сгубило «желание славы»

«Классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я?», – сказал он.