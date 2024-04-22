Буданов: перебежчика Кузьминова сгубило «желание славы»
Летчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 г. российский военный вертолет, сгубила «жажда славы», заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе BBC.
«Классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я?», – сказал он.
Буданов заявил, что «надо было это [убийство] как-то предотвратить» и ГУР следовало «присматривать» за Кузьминовым.
Кузьминов был убит 19 февраля в Испании. Газета The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова, по информации газеты, остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова.
Летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область в августе 2023 г., заявляли в ГУР. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.