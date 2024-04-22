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Буданов: перебежчика Кузьминова сгубило «желание славы»

Ведомости

Летчика Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 г. российский военный вертолет, сгубила «жажда славы», заявил начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе BBC.

«Классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: «Ты знаешь, кто я?», – сказал он.

Буданов заявил, что «надо было это [убийство] как-то предотвратить» и ГУР следовало «присматривать» за Кузьминовым.

Кузьминов был убит 19 февраля в Испании. Газета The New York Times со ссылкой на источники в гражданской гвардии Испании писала, что на месте убийства Кузьминова, по информации газеты, остались гильзы от 9-мм патронов для пистолета Макарова. 

Летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 с аэродрома в Курске в Харьковскую область в августе 2023 г., заявляли в ГУР. Вместе с российским пилотом Кузьминовым летели двое членов экипажа, которые, по утверждению украинской разведки, были убиты из-за оказанного сопротивления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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