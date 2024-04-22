Захарова: Варшава «маниакально добивается» внимания военных планировщиков в РФ
В случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения при прямом военном столкновении с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, провокационные заявления руководства Польши, а также ее участие в отработке так называемых «совместных ядерных миссий» Североатлантического блока, приводят к тому, что в военном планировании Россия относится к ней с особым вниманием и сообразно угрозам, которые возникают для РФ при участии этой страны. Она добавила, что Россия и Белоруссия учитывали «польский фактор» в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства.
«Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», – сказала дипломат.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении и проводит общую политику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше. «В любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», – добавил представитель Кремля.
30 июня 2023 г. экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал».
Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено.
Nuclear Sharing – концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия НАТО. В частности, она предусматривает участие вооруженных сил этих стран в доставке ядерного оружия в случае его применения.