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Захарова: Варшава «маниакально добивается» внимания военных планировщиков в РФ

Ведомости

В случае появления ядерного оружия США на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения при прямом военном столкновении с НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам Захаровой, провокационные заявления руководства Польши, а также ее участие в отработке так называемых «совместных ядерных миссий» Североатлантического блока, приводят к тому, что в военном планировании Россия относится к ней с особым вниманием и сообразно угрозам, которые возникают для РФ при участии этой страны. Она добавила, что Россия и Белоруссия учитывали «польский фактор» в процессе принятия дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства.

«Однако Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», – сказала дипломат.

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении и проводит общую политику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше. «В любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», – добавил представитель Кремля.

30 июня 2023 г. экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал польское правительство подумать о своем народе, который для Запада «расходный материал».

Комментируя слова Моравецкого, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае размещения в Польше ядерного оружия оно будет применено. 

Nuclear Sharing – концепция политики ядерного сдерживания НАТО, которая позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в планировании применения ядерного оружия НАТО. В частности, она предусматривает участие вооруженных сил этих стран в доставке ядерного оружия в случае его применения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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