Захарова: Варшава «маниакально добивается» внимания военных планировщиков в РФ

Президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Fakt заявил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing, если такое решение будет принято. Он отметил, что Польша – страна-союзник альянса – несет обязательства и в этом отношении и проводит общую политику. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это отметил, что российские военные будут анализировать ситуацию в случае реализации планов по размещению ядерного оружия НАТО в Польше. «В любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность», – добавил представитель Кремля.