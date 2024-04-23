В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии
Губернатор Софийской области Вьяра Тодева приняла меры по консервации памятника Советской армии. Об этом сообщает пресс-служба Софийской областной администрации.
«Губернатор области София Вера Тодева приняла меры по консервации памятника Советской армии на территории Княжеского сада», – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение было принято 22 апреля. В связи с этим с монумента сняли облицовочные плиты с надписями.
Работы по демонтажу памятника Советской армии в Софии начались в декабре 2023 г. Процесс был приостановлен после того, как Административный суд Софии постановил прекратить снос монумента по ходатайству партии «Возрождение». В апреле 2024 г. Высший административный суд признал недействительным это решение. Болгарское национальное радио отмечает, что ранее минкульту Болгарии представили проект о размещении фигур и барельефов памятника в музее социалистического искусства.
В декабре 2023 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия властей Болгарии по демонтажу памятника, назвав их непростительными.
Памятник Советской армии был установлен в центре Софии в 1954 г. как знак признательности солдатам Советской армии за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Он представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина. Рядом с ним стоят болгарские крестьянка и рабочий.