В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Работы по демонтажу памятника Советской армии в Софии начались в декабре 2023 г. Процесс был приостановлен после того, как Административный суд Софии постановил прекратить снос монумента по ходатайству партии «Возрождение». В апреле 2024 г. Высший административный суд признал недействительным это решение. Болгарское национальное радио отмечает, что ранее минкульту Болгарии представили проект о размещении фигур и барельефов памятника в музее социалистического искусства.