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В Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии

Ведомости

Губернатор Софийской области Вьяра Тодева приняла меры по консервации памятника Советской армии. Об этом сообщает пресс-служба Софийской областной администрации. 

«Губернатор области София Вера Тодева приняла меры по консервации памятника Советской армии на территории Княжеского сада», – говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято 22 апреля. В связи с этим с монумента сняли облицовочные плиты с надписями.

Работы по демонтажу памятника Советской армии в Софии начались в декабре 2023 г. Процесс был приостановлен после того, как Административный суд Софии постановил прекратить снос монумента по ходатайству партии «Возрождение». В апреле 2024 г. Высший административный суд признал недействительным это решение. Болгарское национальное радио отмечает, что ранее минкульту Болгарии представили проект о размещении фигур и барельефов памятника в музее социалистического искусства.

В декабре 2023 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила действия властей Болгарии по демонтажу памятника, назвав их непростительными.

Памятник Советской армии был установлен в центре Софии в 1954 г. как знак признательности солдатам Советской армии за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Он представляет собой фигуру советского солдата, держащего пистолет-пулемет Шпагина. Рядом с ним стоят болгарские крестьянка и рабочий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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