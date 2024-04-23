FT: порты Средиземноморья переполнены грузами

Ранее «Ведомости» писали, что из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала упали на 50%. Поступления в бюджет от сборов за проход судов через Суэцкий канал в феврале составили $428 млн. Это почти в два раза меньше, чем за такой же период в 2023 г. Тогда доход составил $804 млн.