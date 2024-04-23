FT: порты Средиземноморья переполнены грузами
Порты Средиземного моря переполнены грузами из-за сокращения перевозок по Красному морю. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на операторов, которые были вынуждены перейти на новые условия перевалки грузов.
Перенаправление торговых судов по длинному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды из-за атак хуситов привело к переполнению складов в портах Средиземноморья. Это создало новую угрозу цепочкам поставок.
По данным транспортно-логистической компании Maersk, плотность на площадках порта Барселоны значительно возросла, что сказывается на обработке грузов. Аналогичная ситуация отмечается в портах Альхесирас и марокканском Танжере.
Ранее «Ведомости» писали, что из-за атак йеменских хуситов на суда в Красном море доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала упали на 50%. Поступления в бюджет от сборов за проход судов через Суэцкий канал в феврале составили $428 млн. Это почти в два раза меньше, чем за такой же период в 2023 г. Тогда доход составил $804 млн.
Кризис в Красном море обострился в январе на фоне атак хуситов на суда в его акватории. Боевики препятствуют судоходству под предлогом перехвата связанных или идущих в Израиль кораблей из солидарности с радикальной палестинской группировкой «Хамас».
С 19 декабря 2023 г. США совместно с рядом других стран, включая Великобританию, Канаду и Францию, проводят операцию «Страж процветания» для обеспечения свободы судоходства в Красном море. 12 февраля 2024 г. аналогичную операцию начал ЕС.