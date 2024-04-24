Кремль не будет вмешиваться в инцидент с главой МЧС Чечни

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», – ответил Песков на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что эта ситуация может навредить отношениям между российскими регионами и планируется ли урегулирование конфликта с его стороны.