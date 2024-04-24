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Кремль не будет вмешиваться в инцидент с главой МЧС Чечни

Ведомости

Кремль не может вмешиваться в ситуацию с задержанием на границе с Дагестаном руководителя главного управления МЧС по Чечне генерал-майора Алихана Цакаева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов, поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», – ответил Песков на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле, что эта ситуация может навредить отношениям между российскими регионами и планируется ли урегулирование конфликта с его стороны.

17 апреля со ссылкой на источники в силовых структурах «Известия» и Telegram-канал Baza сообщили, что у федерального контрольно-пропускного поста «Герзель» в Новолакском районе был задержан Цакаев. 22 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу проинформировала, что автомобиль GMC Yukon двигался по встречной полосе, а при задержании водитель не предъявил документов на право управления ТС, вел себя агрессивно, высказывался нецензурной бранью в адрес полицейских и предпринял попытку скрыться, а также позволил себе несколько раз ударить правоохранителей.

18 апреля Кадыров назвал «постыдной провокацией» попытку задержания Цакаева. По его словам, указанные действия якобы проводились без объяснения причин. Он отметил, что Цакаев «не совершал грубого нарушения». После того как «нападавшие» выяснили, что имеют дело с генералом, то «трусливо разбежались», заявил глава Чечни. В заключение он призвал власти Дагестана принять меры в отношении «виновных» с КПП «Герзель».

Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошел на федеральном контрольно-пропускном пункте, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. Он также призвал всех участников процесса предоставить дело правоохранительным органам и перестать информационно подогревать ситуацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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