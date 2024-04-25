Кремль: поездка Путина в Якутию планируется
Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию состоится, но точные ее сроки пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин должен был посетить Якутию еще в январе этого года, но поездка была отменена из-за нелетной погоды. Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину президент заявил, что намерен добраться до региона весной или летом. В Якутии есть чем заниматься, это огромная республика, в которой живут очень интересные и талантливые люди, отметил Путин.
14 марта президент провел в режиме видеоконференции встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тогда Путин отмечал, что рабочая поездка в регион готовится. На встрече он предложил Николаеву определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления.