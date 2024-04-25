Кремль: поездка Путина в Якутию планируется

Путин должен был посетить Якутию еще в январе этого года, но поездка была отменена из-за нелетной погоды. Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину президент заявил, что намерен добраться до региона весной или летом. В Якутии есть чем заниматься, это огромная республика, в которой живут очень интересные и талантливые люди, отметил Путин.