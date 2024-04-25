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Кремль: поездка Путина в Якутию планируется

Ведомости

Поездка президента РФ Владимира Путина в Якутию состоится, но точные ее сроки пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она состоится, она планируется, но пока точных сроков нет. Мы сообщим», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин должен был посетить Якутию еще в январе этого года, но поездка была отменена из-за нелетной погоды. Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину президент заявил, что намерен добраться до региона весной или летом. В Якутии есть чем заниматься, это огромная республика, в которой живут очень интересные и талантливые люди, отметил Путин.

14 марта президент провел в режиме видеоконференции встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым. Тогда Путин отмечал, что рабочая поездка в регион готовится. На встрече он предложил Николаеву определить наиболее важные с точки зрения развития республики направления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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