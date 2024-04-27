«Нафтогаз» сообщил о поражении объектов газовой инфраструктуры

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате ночных атак на Украине повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение. В Минобороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.