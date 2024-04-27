«Нафтогаз» сообщил о поражении объектов газовой инфраструктуры
Объекты газовой инфраструктуры «Нафтогаза» были атакованы, сообщила украинская компания в своем Telegram-канале.
«Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз <...> Наши сотрудники и привлеченные службы занимаются ликвидацией последствий попаданий», – говорится в сообщении.
Никто из персонала объектов не пострадал. Как утверждает компания, в результате повреждений газоснабжение ее клиентов нарушено не было.
Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил, что в результате ночных атак на Украине повреждено оборудование на энергообъектах в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В украинской энергокомпании ДТЭК заявили о повреждении четырех своих теплоэлектростанций, не уточнив их название и местоположение. В Минобороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля российские дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 66 беспилотников в небе над Краснодарским краем. Два БПЛА были сбиты над Крымом.