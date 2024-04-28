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Reuters: Португалия не будет выплачивать репарации бывшим колониям

Ведомости

Правительство Португалии не будет инициировать процесс выплаты репараций бывшим колониям за «злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», пишет Reuters.

Португальское агентство Lusa сообщает со ссылкой на правительство, что оно хочет «углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов». Но у него «нет процесса или программы конкретных действий» по выплате репараций, этой линии придерживались предыдущие правительства. По этому пути пойдет и текущий состав кабмина.

24 апреля о необходимости выплаты репараций заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, пишет Reuters. Он заявил, что Португалия «берет на себя полную ответственность» за ошибки прошлого. По его словам, страна должна исправить их и заплатить.

Агенство уточняет, что с XV по XIX век Португалия продала почти 6 млн африканцев, больше, чем любая другая европейская страна. Они были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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