Reuters: Португалия не будет выплачивать репарации бывшим колониям
Правительство Португалии не будет инициировать процесс выплаты репараций бывшим колониям за «злодеяния, совершенные во время трансатлантического рабства и в колониальную эпоху», пишет Reuters.
Португальское агентство Lusa сообщает со ссылкой на правительство, что оно хочет «углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов». Но у него «нет процесса или программы конкретных действий» по выплате репараций, этой линии придерживались предыдущие правительства. По этому пути пойдет и текущий состав кабмина.
24 апреля о необходимости выплаты репараций заявил президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, пишет Reuters. Он заявил, что Португалия «берет на себя полную ответственность» за ошибки прошлого. По его словам, страна должна исправить их и заплатить.
Агенство уточняет, что с XV по XIX век Португалия продала почти 6 млн африканцев, больше, чем любая другая европейская страна. Они были похищены и насильно перевезены через Атлантику португальскими судами и проданы в рабство, в основном в Бразилию.