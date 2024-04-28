Reuters: Португалия не будет выплачивать репарации бывшим колониям

Португальское агентство Lusa сообщает со ссылкой на правительство, что оно хочет «углублять взаимные отношения, уважение к исторической правде и все более интенсивное и тесное сотрудничество, основанное на примирении братских народов». Но у него «нет процесса или программы конкретных действий» по выплате репараций, этой линии придерживались предыдущие правительства. По этому пути пойдет и текущий состав кабмина.