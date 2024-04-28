«Казспецэкспорт» опроверг данные о передаче списанных военных самолетов ВСУ
Информация о передаче списанных военных самолетов из Казахстана на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ) не соответствует действительности, сообщается на сайте государственного предприятия «Казспецэкспорт».
Отмечается, что торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации были проведены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц Казахстана, имеющих соответствующие лицензии.
«Иностранные компании к торгам не допускались», – говорится в сообщении.
Процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями. В соответствии с договорами все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методами, исключающими восстановление в первоначальное состояние. Они будут вывозиться только в виде лома цветных металлов, уточнили в предприятии.
По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях распространяется информация о том, что человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти. Упоминается, что в октябре 2023 г. Казахстан также выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков. Это опровергли в «Казспецэкспорте».