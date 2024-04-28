«Казспецэкспорт» опроверг данные о передаче списанных военных самолетов ВСУ

По данным портала stopfake.kz, в социальных сетях распространяется информация о том, что человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти. Упоминается, что в октябре 2023 г. Казахстан также выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков. Это опровергли в «Казспецэкспорте».