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В Казахстане задержан экс-глава МВД Тургумбаев по делу о беспорядках в 2022 году

Ведомости

Бывший министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев был задержан 29 апреля по делу о массовых беспорядках, которые прошли в республики в январе 2022 г. Об этом сообщается на сайте генпрокуратуры страны.

Тургумбаев, как отмечается, был задержан по статье о превышении полномочий, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 362 УК Казахстана). Другие обстоятельства дела не разглашаются в связи с защитой гостайны.

В начале января 2022 г. в Казахстане прошли массовые протесты после поднятия цен на топливо. Позже мирные демонстрации превратились в беспорядки с применением насилия – как со стороны полиции, так и со стороны протестующих. По данным властей, в ходе митингов погибли 225 человек. После завершения уличных беспорядков в стране начались задержания чиновников и перестановки в государственных компаниях. 

В парламенте и правительстве страны начали проводить реформы, в частности и в отношении бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Его родственники и приближенные экс-начали уходить с должностей во власти и бизнесе, а сам Назарбаев лишился части привилегий и статуса «лидера нации». Так, бывший соратник первого президента, руководитель Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карим Масимом был снят с должности еще в разгар беспорядков, 5 января. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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