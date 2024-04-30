В США бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

В обмен на передачу информации Далке запросил $85 000. Затем он встретился с «российским агентом» в центре Денвера и передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретный NDI. Одним из файлов было письмо, в котором сотрудник Пентагона заявил, что «с нетерпением ждет дружбы и общей выгоды», и пообещал по возвращении в офис добыть и другие документы. ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 г. сразу после передачи секретных файлов, уточнили в минюсте.