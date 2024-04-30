В США бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (входит в состав Пентагона) Джаре Себастьян Далке приговорен к более чем 21 году тюремного заключения за попытку шпионажа. Об этом сообщается на сайте американского минюста.
32-летнего проектировщика безопасности информационных систем приговорили 29 апреля к 262 месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в попытке шпионажа в связи с его намерениями передать секретную информацию национальной обороны (NDI) иностранному агенту из РФ, который в действительности оказался тайным сотрудником ФБР. Обвиняемый признал вину по шести пунктам обвинения. По его словам, в период с августа по сентябрь 2022 г. он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов.
В обмен на передачу информации Далке запросил $85 000. Затем он встретился с «российским агентом» в центре Денвера и передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретный NDI. Одним из файлов было письмо, в котором сотрудник Пентагона заявил, что «с нетерпением ждет дружбы и общей выгоды», и пообещал по возвращении в офис добыть и другие документы. ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 г. сразу после передачи секретных файлов, уточнили в минюсте.
«Этот обвиняемый, присягнувший защищать нашу страну, полагал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Всем, кому поручена защита информации национальной обороны, этот приговор должен послужить суровым предупреждением, что предательство чревато последствиями, заявил, в свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй.