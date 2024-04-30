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В США бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году тюрьмы

Ведомости

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (входит в состав Пентагона) Джаре Себастьян Далке приговорен к более чем 21 году тюремного заключения за попытку шпионажа. Об этом сообщается на сайте американского минюста.

32-летнего проектировщика безопасности информационных систем приговорили 29 апреля к 262 месяцам тюремного заключения. Суд признал его виновным в попытке шпионажа в связи с его намерениями передать секретную информацию национальной обороны (NDI) иностранному агенту из РФ, который в действительности оказался тайным сотрудником ФБР. Обвиняемый признал вину по шести пунктам обвинения. По его словам, в период с августа по сентябрь 2022 г. он использовал зашифрованную учетную запись электронной почты для передачи выдержек из трех секретных документов.

В обмен на передачу информации Далке запросил $85 000. Затем он встретился с «российским агентом» в центре Денвера и передал ему пять файлов, четыре из которых содержали совершенно секретный NDI. Одним из файлов было письмо, в котором сотрудник Пентагона заявил, что «с нетерпением ждет дружбы и общей выгоды», и пообещал по возвращении в офис добыть и другие документы. ФБР арестовало Далке 28 сентября 2023 г. сразу после передачи секретных файлов, уточнили в минюсте.

«Этот обвиняемый, присягнувший защищать нашу страну, полагал, что продавал секретную информацию о национальной безопасности российскому агенту», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Всем, кому поручена защита информации национальной обороны, этот приговор должен послужить суровым предупреждением, что предательство чревато последствиями, заявил, в свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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