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Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине

Ведомости

Международный валютный фонд (МВФ) занимается финансированием терроризма, помогая Украине. Об этом заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью «РИА Новости».

«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма», – сказал он.

Можин отметил, что выдаваемые фондом кредиты Киеву в основном тратятся на погашения старых обязательств. В результате чистого прироста средств МВФ практически не происходит, добавил он.

В 2023 г. МВФ утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 г.

В феврале этого года МВФ и Киев достигли соглашения по экономической политике и финансированию в размере $880 млн. Уже в марте МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша на эту сумму. В фонде утверждали, что по состоянию на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного.

До конца 2024 г. Киев должен выплатить МВФ $2,9 млрд по обслуживанию кредитов. Максимальные выплаты назначены на март и сентябрь 2024 г., когда Киеву необходимо будет заплатить МВФ по $705,5 млн. Кроме того, до 2030 г. Украина должна будет выплатить фонду $14,4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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