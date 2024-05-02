Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине

В феврале этого года МВФ и Киев достигли соглашения по экономической политике и финансированию в размере $880 млн. Уже в марте МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша на эту сумму. В фонде утверждали, что по состоянию на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного.