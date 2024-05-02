Можин: МВФ занимается финансированием терроризма, помогая Украине
Международный валютный фонд (МВФ) занимается финансированием терроризма, помогая Украине. Об этом заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин в интервью «РИА Новости».
«Предоставляя поддержку Украине, фонд занимается прямым финансированием терроризма», – сказал он.
Можин отметил, что выдаваемые фондом кредиты Киеву в основном тратятся на погашения старых обязательств. В результате чистого прироста средств МВФ практически не происходит, добавил он.
В 2023 г. МВФ утвердил четырехлетнюю программу поддержки Украины с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш объемом $2,7 млрд поступил в общий фонд украинского государственного бюджета 3 апреля 2023 г.
В феврале этого года МВФ и Киев достигли соглашения по экономической политике и финансированию в размере $880 млн. Уже в марте МВФ одобрил выделение Украине кредитного транша на эту сумму. В фонде утверждали, что по состоянию на конец декабря 2023 г. Киев достиг всех количественных критериев эффективности, за исключением одного.
До конца 2024 г. Киев должен выплатить МВФ $2,9 млрд по обслуживанию кредитов. Максимальные выплаты назначены на март и сентябрь 2024 г., когда Киеву необходимо будет заплатить МВФ по $705,5 млн. Кроме того, до 2030 г. Украина должна будет выплатить фонду $14,4 млрд.