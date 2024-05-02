Минобороны Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны
Минобороны Украины договаривается с одной из крупнейших спутниковых компаний об ограничении съемки территории страны. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко.
«Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом», – пояснила она.
Черногоренко также выразила благодарность партнерам за готовность подписать меморандум с Украиной и реализовать механизм ограничения съемки территории страны. Она не стала разглашать название компании из соображений безопасности.
В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Китай якобы передает России спутниковые снимки территории Украины для военных целей, а также поставляет микроэлектронику, оптику и производственные станки для танков. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй эту информацию опроверг, подчеркнув, что Пекин не является стороной, участвующей в конфликте. Он добавил, что КНР играет «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию».