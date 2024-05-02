Минобороны Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Китай якобы передает России спутниковые снимки территории Украины для военных целей, а также поставляет микроэлектронику, оптику и производственные станки для танков. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй эту информацию опроверг, подчеркнув, что Пекин не является стороной, участвующей в конфликте. Он добавил, что КНР играет «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию».