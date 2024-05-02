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Минобороны Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны

Ведомости

Минобороны Украины договаривается с одной из крупнейших спутниковых компаний об ограничении съемки территории страны. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Екатерину Черногоренко.

«Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом», – пояснила она. 

Черногоренко также выразила благодарность партнерам за готовность подписать меморандум с Украиной и реализовать механизм ограничения съемки территории страны. Она не стала разглашать название компании из соображений безопасности.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Китай якобы передает России спутниковые снимки территории Украины для военных целей, а также поставляет микроэлектронику, оптику и производственные станки для танков. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй эту информацию опроверг, подчеркнув, что Пекин не является стороной, участвующей в конфликте. Он добавил, что КНР играет «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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