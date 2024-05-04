Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации

Один из награжденных, младший сержант Буян Ку­улар, уничтожил противника в ближнем бою, рассказали в оборонном ведомстве. По его данным, Куулар с подчиненными организовал оборону и отразил две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага. В ходе боя он получил ранение ноги, но сумел оказать первую медицинскую помощь двум боевым товарищам и вынес их на себе в безопасное место.