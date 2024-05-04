Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Страна и президент России Владимир Путин, как отметил Шойгу, «высоко оценили ваш ратный труд», присвоив участникам спецоперации высокие звания Героев России. Министр назвал это большой заслугой военнослужащих, «заслугой в воспитании и подготовке ваших подчиненных, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и в стремлении к Победе».
Один из награжденных, младший сержант Буян Куулар, уничтожил противника в ближнем бою, рассказали в оборонном ведомстве. По его данным, Куулар с подчиненными организовал оборону и отразил две вражеские контратаки, уничтожив в ближнем бою часть пехоты врага. В ходе боя он получил ранение ноги, но сумел оказать первую медицинскую помощь двум боевым товарищам и вынес их на себе в безопасное место.
Медаль также получил рядовой Сергей Тринадцатый, чье подразделение получило задачу на зачистку лесополосы. Военным пришлось вступить в бой с противником, который готовил диверсию и вызвал подкрепление. Бой продлился пять с половиной часов, но группа рядового Тринадцатого «с честью выполнила поставленную задачу», рассказали в Минобороны. Отличилось и подразделение подполковника Анатолия Сысоева, которое эвакуировало мирных жителей.
В феврале начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов вручил в зоне спецоперации награды военнослужащим, которые отличились при взятии Авдеевки. В том же месяце президент России Владимир Путин вручил на аэродроме «Чкаловский» в Подмосковье государственные награды воинским частям и подразделениям Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.