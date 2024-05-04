В Госдуме обсудят 6 мая подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров
Совет Государственной думы обсудит вопрос о подготовке к процедуре утверждения кандидатур премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров 6 мая. Это следует из повестки заседания совета, опубликованной в думской электронной базе.
7 мая пройдет инаугурация президента РФ. Владимир Путин официально вступит в должность в пятый раз. После процедуры происходит расформирование правительства и формируется новый кабинет министров.
По Конституции, утверждать премьер-министра, его заместителей и министров будет Госдума, руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста – президент после консультаций с Советом Федерации.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам подсчета голосов Путин набрал 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.
В выборах приняли участие более 87,5 млн граждан России, это исторический показатель, отмечали в ЦИК. Итоговая явка с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 77,49%.