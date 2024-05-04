В Госдуме обсудят 6 мая подготовку к утверждению кандидатур вице-премьеров

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам подсчета голосов Путин набрал 87,28%. За кандидата от КПРФ Николая Харитонова проголосовали 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») – 3,85%, а за Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,20%.