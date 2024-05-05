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Захарова: РФ ответит ассиметричными мерами на «враждебные действия» Прибалтики

Ведомости

Россия ответит на враждебные действия Прибалтики асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Принятые Москвой ответные шаги по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России уже «крайне негативно отразились на экономике» прибалтийских стран, заявила дипломат «РИА Новости».

Захарова считает разрыв дипотношений с Литвой, Латвией и Эстонией нежелательным из-за того, что в этих странах проживает множество русскоязычных. Поэтому Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтику, отметила она.

В марте МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии как ответ на политику этих стран. Враждебной политикой Прибалтики в российском МИДе называют поддержку санкций, вмешательство во внутренние дела страны, гонения на русскоязычных, кампанию по массовому сносу советских памятников, а также поставки вооружений Киеву.

В санкционный список МИДа вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. К наиболее враждебно настроенным к России представителям прибалтийских стран МИД РФ отнес бывших президентов Латвии Вайру Вике-Фрейберга и Эгилса Левитса, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и бывшего президента республики Керсти Кальюлайд. Перечень может быть расширен в любое время, подчеркнули в российском МИДе.

В феврале МВД России объявило в розыск Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что против Каллас и Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В сентябре 2023 г. заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин сообщал, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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