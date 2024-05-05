Захарова: РФ ответит ассиметричными мерами на «враждебные действия» Прибалтики

В феврале МВД России объявило в розыск Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что против Каллас и Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В сентябре 2023 г. заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин сообщал, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.