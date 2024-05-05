Захарова: РФ ответит ассиметричными мерами на «враждебные действия» Прибалтики
Россия ответит на враждебные действия Прибалтики асимметричными мерами в экономической и транзитной сферах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Принятые Москвой ответные шаги по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России уже «крайне негативно отразились на экономике» прибалтийских стран, заявила дипломат «РИА Новости».
Захарова считает разрыв дипотношений с Литвой, Латвией и Эстонией нежелательным из-за того, что в этих странах проживает множество русскоязычных. Поэтому Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтику, отметила она.
В марте МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии как ответ на политику этих стран. Враждебной политикой Прибалтики в российском МИДе называют поддержку санкций, вмешательство во внутренние дела страны, гонения на русскоязычных, кампанию по массовому сносу советских памятников, а также поставки вооружений Киеву.
В санкционный список МИДа вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты. К наиболее враждебно настроенным к России представителям прибалтийских стран МИД РФ отнес бывших президентов Латвии Вайру Вике-Фрейберга и Эгилса Левитса, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и бывшего президента республики Керсти Кальюлайд. Перечень может быть расширен в любое время, подчеркнули в российском МИДе.
В феврале МВД России объявило в розыск Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что против Каллас и Петеркопа возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам. В сентябре 2023 г. заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин сообщал, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.