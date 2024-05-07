«РИА Новости»: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке
Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и генконсульство страны призывали местную мэрию отменить акцию в память о фронтовиках, погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, Украина направила письма в администрацию Нью-Йорка «против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия». Собеседник агентства добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство также обратились к местным украинским активистам, чтобы те обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».
Акция в память о фронтовиках, организованная «Русской молодежью Америки», прошла в Нью-Йорке 4 мая. Участники шествия пересекли Бруклинский мост, а затем возложили цветы у Бруклинского военного мемориала.
«РИА Новости» писали, что акцию пыталась сорвать некая группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами. По данным агентства, они мешали колонне двигаться. Глава «Русской молодежи Америки» Игорь Кочан тогда также утверждал, что проукраинские активисты обращались в мэрию Нью-Йорка с целью отменить акцию. В частности, они обвиняли организаторов, что те якобы используют мероприятие в политических целях.