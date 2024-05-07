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«РИА Новости»: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

Ведомости

Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и генконсульство страны призывали местную мэрию отменить акцию в память о фронтовиках, погибших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, Украина направила письма в администрацию Нью-Йорка «против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия». Собеседник агентства добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство также обратились к местным украинским активистам, чтобы те обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».

Акция в память о фронтовиках, организованная «Русской молодежью Америки», прошла в Нью-Йорке 4 мая. Участники шествия пересекли Бруклинский мост, а затем возложили цветы у Бруклинского военного мемориала. 

«РИА Новости» писали, что акцию пыталась сорвать некая группа провокаторов с антироссийской атрибутикой и украинскими флагами. По данным агентства, они мешали колонне двигаться. Глава «Русской молодежи Америки» Игорь Кочан тогда также утверждал, что проукраинские активисты обращались в мэрию Нью-Йорка с целью отменить акцию. В частности, они обвиняли организаторов, что те якобы используют мероприятие в политических целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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