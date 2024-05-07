«РИА Новости»: Украина пыталась сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке

По его словам, Украина направила письма в администрацию Нью-Йорка «против акции по возложению цветов к памятнику воинам Второй мировой войны и против мемориального шествия». Собеседник агентства добавил, что миссия Украины в ООН и генконсульство также обратились к местным украинским активистам, чтобы те обвинили шествие в «пророссийской пропаганде».