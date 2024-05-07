Путин принял смотр Президентского полка
Вступившему в должность президента РФ Владимиру Путин представили Президентский полк на Соборной площади. Трансляция идет в Telegram-канале Кремля.
«Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка», – сказал глава государства перед смотром.
Затем полк прошел тремя колоннами парадным строем перед президентом. Смотр завершился прохождением почетного кавалерийского эскорта.
Церемония инаугурации Путина прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент принес присягу, а затем обратился к гражданам России с небольшой речью. Свою инаугурационную речь глава государства завершил фразой «Вместе победим!». Это пятый президентский срок Путина.
Выборы президента РФ прошли 15–17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.