Путин принял смотр Президентского полка

Церемония инаугурации Путина прошла 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент принес присягу, а затем обратился к гражданам России с небольшой речью. Свою инаугурационную речь глава государства завершил фразой «Вместе победим!». Это пятый президентский срок Путина.