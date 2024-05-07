Церемония инаугурации президента России завершилась в Кремле
В Большом Кремлевском дворце завершилась церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Трансляция велась в Telegram-канале Кремля.
Церемония инаугурации состоялась 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. После завершения церемонии он отправился в Благовещенский собор на молебен по случаю инаугурации.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.