Церемония инаугурации президента России завершилась в Кремле

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение. После завершения церемонии он отправился в Благовещенский собор на молебен по случаю инаугурации.