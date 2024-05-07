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Кадыров призвал взять Одессу и Харьков для капитуляции Зеленского

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал взять под контроль «в этом месяце» Одессу и Харьков, после чего заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.

«Нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», – сказал он в эфире «России 1».

В конце апреля глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины вывозят из Харькова в западном направлении стратегические предприятия.

Тогда Ганчев также сообщил, что около 40% жителей уехали из Харькова с момента начала боевых действий в феврале 2022 г. К моменту начала спецоперации в городе жили около 2 млн человек, сейчас – от 1,2 до 1,3 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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