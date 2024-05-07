Кадыров призвал взять Одессу и Харьков для капитуляции Зеленского
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал взять под контроль «в этом месяце» Одессу и Харьков, после чего заставить Владимира Зеленского подписать необходимые для безопасности РФ бумаги.
«Нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», – сказал он в эфире «России 1».
В конце апреля глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что власти Украины вывозят из Харькова в западном направлении стратегические предприятия.
Тогда Ганчев также сообщил, что около 40% жителей уехали из Харькова с момента начала боевых действий в феврале 2022 г. К моменту начала спецоперации в городе жили около 2 млн человек, сейчас – от 1,2 до 1,3 млн.