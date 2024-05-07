Кадыров призвал взять Одессу и Харьков для капитуляции Зеленского

«Нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. И потом посадить этого Зеленского, и нужно заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, для граждан, для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», – сказал он в эфире «России 1».