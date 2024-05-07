Президент Абхазии освободил от должности главу МИД страны
Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности указом президента республики Аслана Бжания, сообщается на сайте главы государства.
«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», – говорится в указе.
Исполнение обязанностей министра иностранных дел возложено на замминистра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба.
Ардзинба родился 26 июля 1990 г. в Сухуме. С 2013 по 2018 гг. он работал в администрации президента РФ. В 2018 г. стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси. Ардзинба был назначен министром иностранных дел республики 17 ноября 2021 г. В 2023 г. указом президента Абхазии ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.