Президент Абхазии освободил от должности главу МИД страны

Ардзинба родился 26 июля 1990 г. в Сухуме. С 2013 по 2018 гг. он работал в администрации президента РФ. В 2018 г. стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси. Ардзинба был назначен министром иностранных дел республики 17 ноября 2021 г. В 2023 г. указом президента Абхазии ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.