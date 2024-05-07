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Президент Абхазии освободил от должности главу МИД страны

Ведомости

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба освобожден от должности указом президента республики Аслана Бжания, сообщается на сайте главы государства.

«Освободить Ардзинба Инала Батувича от должности министра иностранных дел Республики Абхазия», – говорится в указе.

Исполнение обязанностей министра иностранных дел возложено на замминистра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба.

Ардзинба родился 26 июля 1990 г. в Сухуме. С 2013 по 2018 гг. он работал в администрации президента РФ. В 2018 г. стал председателем совета при патриархе Московском и всея Руси. Ардзинба был назначен министром иностранных дел республики 17 ноября 2021 г. В 2023 г. указом президента Абхазии ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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