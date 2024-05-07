На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба
На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в киргизской погранслужбе.
Около 12:20 киргизские пограничники недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области обнаружили, что чабаны из Таджикистана пасли скот, перейдя на 250-300 м вглубь территории Киргизии.
В ответ на требование покинуть территорию Киргизии чабаны начали закидывать пограничников камнями. Кроме того, один из чабанов два – три раза выстрелил в сторону наряда.
В погранслужбе уточнили, что в целях недопущения эскалации обстановки киргизские военные предупредительно выстрелили в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана. При этом, по неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Среди пограничников пострадавших нет.
«При каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию. Ожидается встреча пограничных представителей сторон», – пояснили в погранслужбе.
19 марта в доме у жителя приграничного села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии был обнаружен 130-метровый тоннель в соседний Узбекистан. Тоннель использовался для переправки товаров и лиц. Глубина тоннеля составила 15 м, общая протяженность туннеля 130 м, из которых 50 м – до государственной границы, высота – 1,7 м. Владельца дома задержали. Позже в селе был обнаружен еще один нелегальный тоннель длинной 350 м.