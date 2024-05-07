Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

Ведомости

На границе Киргизии и Таджикистана произошел инцидент с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в киргизской погранслужбе.

Около 12:20 киргизские пограничники недалеко от села Ак-Босого Лейлекского района Баткенской области обнаружили, что чабаны из Таджикистана пасли скот, перейдя на 250-300 м вглубь территории Киргизии.

В ответ на требование покинуть территорию Киргизии чабаны начали закидывать пограничников камнями. Кроме того, один из чабанов два – три раза выстрелил в сторону наряда.

В погранслужбе уточнили, что в целях недопущения эскалации обстановки киргизские военные предупредительно выстрелили в воздух, после чего чабаны убежали на территорию Таджикистана. При этом, по неподтвержденным данным, один из граждан Таджикистана получил ранение в ногу. Среди пограничников пострадавших нет.

«При каких обстоятельствах, когда и где именно получено ранение, неизвестно, так как сотрудники правоохранительных органов Таджикистана предоставили только фотографию. Ожидается встреча пограничных представителей сторон», – пояснили в погранслужбе.

19 марта в доме у жителя приграничного села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии был обнаружен 130-метровый тоннель в соседний Узбекистан. Тоннель использовался для переправки товаров и лиц. Глубина тоннеля составила 15 м, общая протяженность туннеля 130 м, из которых 50 м – до государственной границы, высота – 1,7 м. Владельца дома задержали. Позже в селе был обнаружен еще один нелегальный тоннель длинной 350 м.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных