На границе Киргизии и Таджикистана произошла стрельба

19 марта в доме у жителя приграничного села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии был обнаружен 130-метровый тоннель в соседний Узбекистан. Тоннель использовался для переправки товаров и лиц. Глубина тоннеля составила 15 м, общая протяженность туннеля 130 м, из которых 50 м – до государственной границы, высота – 1,7 м. Владельца дома задержали. Позже в селе был обнаружен еще один нелегальный тоннель длинной 350 м.