Президент России сменил посла в Хорватии
Андрей Нестеренко освобожден от обязанности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Хорватия. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Следующим приказом на должность чрезвычайного и полномочного посла России в Хорватии назначен Александр Нуризаде
Нестеренко занимал должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Хорватии с 21 августа 2020 г. Его предшественником был Анвар Азимов.
Нуризаде с 2021 г. был директором департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ. В 2003-2008 гг., а также в 2013-2020 гг. занимал должность генерального консула России в Милане.