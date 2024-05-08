Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста Сольдена под Артемовском

В середине марта того же года американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.