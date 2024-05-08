Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста Сольдена под Артемовском
Россия не может проводить расследование гибели корреспондента Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По словам Пескова, Кремль не располагает деталями рабочей и журналистской деятельности Сольдена.
«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Наверно, как-то нужно обращаться к украинской стороне», – сказал пресс-секретарь президента.
Сольден погиб в районе Артемовска 9 мая 2023 г. в результате ракетного обстрела недалеко от города Часов Яр. Он был фоторепортером, на Украине работал в качестве координатора видеосъемок с сентября 2022 г.
В мае 2022 г. французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области. Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это была его вторая поездка в зону боевых действий для съемки репортажа.
В середине марта того же года американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.