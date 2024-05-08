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Песков: Россия не может расследовать гибель журналиста Сольдена под Артемовском

Ведомости

Россия не может проводить расследование гибели корреспондента Agence France-Presse (AFP) Армана Сольдена под Артемовском (Бахмутом). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

По словам Пескова, Кремль не располагает деталями рабочей и журналистской деятельности Сольдена.

«Здесь Россия не может никакое расследование проводить. Наверно, как-то нужно обращаться к украинской стороне», – сказал пресс-секретарь президента.

Сольден погиб в районе Артемовска 9 мая 2023 г. в результате ракетного обстрела недалеко от города Часов Яр. Он был фоторепортером, на Украине работал в качестве координатора видеосъемок с сентября 2022 г.

В мае 2022 г. французский журналист телеканала BFM Фредерик Леклер-Имхофф погиб в Луганской области. Леклеру-Имхоффу было 32 года, он освещал военные действия на Украине. Это была его вторая поездка в зону боевых действий для съемки репортажа.

В середине марта того же года американский журналист Брент Рено погиб в городе Ирпень Киевской области. Коллега, который в тот момент был вместе с ним, получил ранения. Рено работал над проектом журнала Time о кризисе беженцев. 14 марта в районе Киева был ранен журналист Fox News Бенджамин Холл.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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