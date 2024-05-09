Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России
Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко пропали из базы розыска МВД России, следует из реестра.
При вводе данных политиков сайт сообщает об отсутствии информации.
В начале мая стало известно, что Зеленский и Порошенко были объявлены в розыск в России. По каким статьям разыскивались президент и экс-президент, не уточнялось.
Зеленский был избран на пост президента Украины в 2019 г. Порошенко возглавлял страну с июня 2014 по май 2019 г.
Ранее МВД России также объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива и др.