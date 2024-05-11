Эмир Кувейта распустил парламент
Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах приказал распустить Национальную ассамблею (парламент), а также приостановить действие некоторых статей конституции арабского государства, передает агентство KUNA.
Эмир приостановил действие некоторых статей конституции на срок, не превышающий четырех лет. После роспуска парламента полномочия Национального собрания возьмут на себя эмир и кабинет министров страны, сообщает государственное телевидение.
«В последнее время Кувейт пережил трудные времена, что не оставляет места для колебаний или отсрочек в принятии трудного решения по спасению страны и защите ее высших интересов», – заявил эмир Кувейта в телеобращении.
По его словам, нездоровая атмосфера, в которой Кувейт находился в предыдущие годы, способствовала распространению коррупции, которая достигла большинства государственных учреждений, затронув также и систему правосудия. «Я никогда не позволю злоупотреблению демократией разрушить государство, потому что интересы народа Кувейта превыше всего», – добавил он.
Как отмечает AP, Кувейт – единственное среди арабских стран Персидского залива государство с демократически избранным парламентом, но королевская семья при этом назначает правительство и может распустить парламент по своему желанию. Последние, четвертые по счету, парламентские выборы в стране состоялись в апреле этого года.
83-летний шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах был провозглашен новым эмиром 16 декабря 2023 г. после кончины его старшего брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в возрасте 86 лет. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении эмира со вступлением на престол отмечал, что отношения между Россией и Кувейтом носят дружественный характер.