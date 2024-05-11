Эмир Кувейта распустил парламент

По его словам, нездоровая атмосфера, в которой Кувейт находился в предыдущие годы, способствовала распространению коррупции, которая достигла большинства государственных учреждений, затронув также и систему правосудия. «Я никогда не позволю злоупотреблению демократией разрушить государство, потому что интересы народа Кувейта превыше всего», – добавил он.