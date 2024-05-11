МИД: антироссийская политика Финляндии привела к остановке предприятий страны

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», – сказал он. Беляев добавил, что от текущей политики Хельсинки страдает также турбизнес, так как закрыты границы «для миллионов гостей из России».