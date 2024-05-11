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МИД: антироссийская политика Финляндии привела к остановке предприятий страны

Ведомости

Антироссийская политика Финляндии привела к остановке промышленных предприятий в стране на фоне отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью ТАСС.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», – сказал он. Беляев добавил, что от текущей политики Хельсинки страдает также турбизнес, так как закрыты границы «для миллионов гостей из России».

По словам Беляева, Финляндии выгодно сотрудничество с РФ. В частности, экономические связи с Россией позволили Финляндии получить значительную выгоду в плане развития своей экономики и построения общества всеобщего благосостояния, отметил он.

9 мая финская таможня сообщила, что Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение об усилении и унификации мониторинга санкций ЕС против России. В соответствии с соглашением, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений.

В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. Он отмечал, что туристический поток в республику остановился, бизнес страдает, а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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