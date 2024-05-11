МИД: антироссийская политика Финляндии привела к остановке предприятий страны
Антироссийская политика Финляндии привела к остановке промышленных предприятий в стране на фоне отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев в интервью ТАСС.
«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта», – сказал он. Беляев добавил, что от текущей политики Хельсинки страдает также турбизнес, так как закрыты границы «для миллионов гостей из России».
По словам Беляева, Финляндии выгодно сотрудничество с РФ. В частности, экономические связи с Россией позволили Финляндии получить значительную выгоду в плане развития своей экономики и построения общества всеобщего благосостояния, отметил он.
9 мая финская таможня сообщила, что Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение об усилении и унификации мониторинга санкций ЕС против России. В соответствии с соглашением, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений.
В апреле председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти Финляндии из-за антироссийской политики утратили суверенитет и лишили страну возможности развиваться. Он отмечал, что туристический поток в республику остановился, бизнес страдает, а муниципалитеты из-за оттока населения начинают исчезать.
Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 г. Последний раз ограничение продлили 15 апреля. Хельсинки обвиняет Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны.