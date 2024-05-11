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Нарышкин допустил возможность контактов с главой ЦРУ

Ведомости

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Исключать нельзя», – сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.

В июне 2023 г. Нарышкин заявил, что необходимость в поддержании контактов с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом есть, а возможность для встреч сохраняется. Затем глава СВР рассказал, что стороны в июне около часа по телефону обсуждали ситуацию на Украине. По словам Нарышкина, предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа.

В середине ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции прошла встреча директоров СВР и ЦРУ. После переговоров Нарышкин рассказал, что наиболее «часто употреблявшимися словами» на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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