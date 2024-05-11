Нарышкин допустил возможность контактов с главой ЦРУ

В июне 2023 г. Нарышкин заявил, что необходимость в поддержании контактов с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом есть, а возможность для встреч сохраняется. Затем глава СВР рассказал, что стороны в июне около часа по телефону обсуждали ситуацию на Украине. По словам Нарышкина, предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа.