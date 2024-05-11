Нарышкин допустил возможность контактов с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«Исключать нельзя», – сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.
В июне 2023 г. Нарышкин заявил, что необходимость в поддержании контактов с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом есть, а возможность для встреч сохраняется. Затем глава СВР рассказал, что стороны в июне около часа по телефону обсуждали ситуацию на Украине. По словам Нарышкина, предлогом для телефонного разговора со стороны Бернса были события 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку мятежа.
В середине ноября 2022 г. в Анкаре в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции прошла встреча директоров СВР и ЦРУ. После переговоров Нарышкин рассказал, что наиболее «часто употреблявшимися словами» на этой встрече были «стратегическая стабильность», «ядерная безопасность», «Украина» и «киевский режим».