В Госдуме рекомендовали оставить Чекункова на посту главы Минвостокразвития
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».
С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров.
Чекунков получил пост главы Минвостокразвития в 2020 г. в ходе ротации правительства. На этой должности он сменил Александра Козлова, который перешел в Минприроды. Сам Чекунков до этого руководил Фондом развития Дальнего Востока.
Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики также единогласно рекомендовал нижней палате кандидатуру Юрия Трутнева на должность вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступившие в ГД кандидатуры заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Предложенный состав, по его словам, профессионален и имеет опыт работы.
12 мая профильные комитеты нижней палаты также утвердили кандидатуры на должности министров культуры, сельского хозяйства, финансов, энергетики, просвещения, спорта, а также министра природных ресурсов.