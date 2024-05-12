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В Госдуме рекомендовали оставить Чекункова на посту главы Минвостокразвития

Ведомости

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рекомендовал утвердить Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития. Об этом сообщает Telegram-канал оперативных новостей нижней палаты «ДумаТВ.Brief».

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров.

Чекунков получил пост главы Минвостокразвития в 2020 г. в ходе ротации правительства. На этой должности он сменил Александра Козлова, который перешел в Минприроды. Сам Чекунков до этого руководил Фондом развития Дальнего Востока.

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики также единогласно рекомендовал нижней палате кандидатуру Юрия Трутнева на должность вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал поступившие в ГД кандидатуры заместителей председателя правительства РФ и федеральных министров. Предложенный состав, по его словам, профессионален и имеет опыт работы.

12 мая профильные комитеты нижней палаты также утвердили кандидатуры на должности министров культуры, сельского хозяйства, финансов, энергетики, просвещения, спорта, а также министра природных ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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