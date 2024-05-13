К парламенту Грузии подтянули спецназ и технику для вытеснения демонстрантов

Антиправительственные протесты против принятия закона об иноагентах проходят в Тбилиси уже несколько недель. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах.