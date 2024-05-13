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К парламенту Грузии подтянули спецназ и технику для вытеснения демонстрантов

Грузинские СМИ сообщают о столкновениях между полицией и протестующими
Ведомости

У здания парламента Грузии в Тбилиси появились спецназ и специальная техника для разгона демонстрантов, которые стояли на акции протеста против закона об иноагентах всю ночь. Об этом сообщает «РИА Новости».

В частности, к парламенту подогнали водометы и дополнительные бригады правоохранителей. По данным ТАСС, сотрудники МВД Грузии начали оттеснять участников митинга от служебных входов здания. Протестующие отказываются подчиняться требованиям полицейских, пишет агентство. Ambegi сообщает о столкновениях между полицией и демонстрантами.

Антиправительственные протесты против принятия закона об иноагентах проходят в Тбилиси уже несколько недель. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен на этой неделе. Утром 13 мая юридический комитет парламента Грузии одобрил инициативу в третьем чтении, сообщает Ambegi. По данным издания, заседание длилось около двух минут. Депутат от грузинской оппозиционной партии «Лело» Саломе Самадашвили заявила, что проект был одобрен с нарушениями. По ее словам, правительство «перешло в нелегитимное поле».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что инициатива будет принята, несмотря на продолжающиеся протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект.

Против принятия инициативы также выступают США и ЕС. В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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