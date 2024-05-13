Yonhap: Глава МИД Южной Кореи впервые за шесть лет посетит Китай
Глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель отправился в Китай с первым за шесть лет визитом, он рассчитывает «открыто и глубоко» обсудить с китайским коллегой Ван И двусторонние связи. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Двухдневная поездка Чо проходит в то время, когда Южная Корея стремится улучшить отношения с Китаем, которые ухудшились на фоне сильной ориентации Сеула на Вашингтон при администрации президента Юн Сук Еля, пишет агентство.
Сообщается, что визит состоится в преддверии трехстороннего саммита между лидерами Южной Кореи, Китая и Японии. Предполагаемые даты проведения – 26-27 мая.
13 мая Younhap со ссылкой на Национальную разведывательную службу (НРС) Южной Кореи писало, что Сеул расследует возможные поставки в Россию северокорейского оружия, произведенного в 1970-х гг. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.