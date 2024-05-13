Yonhap: Глава МИД Южной Кореи впервые за шесть лет посетит Китай

Глава МИД Республики Корея Чо Тхэ Ель отправился в Китай с первым за шесть лет визитом, он рассчитывает «открыто и глубоко» обсудить с китайским коллегой Ван И двусторонние связи. Об этом сообщило агентство Yonhap.