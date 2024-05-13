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В ЕК назвали дезинформацией заявления о желании ЕС решить конфликт на поле боя

Ведомости

Еврокомиссия считает дезинформацией заявления о том, что Евросоюз хочет победы на Украине на поле боя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

При этом 9 апреля 2022 г. глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х заявил, что конфликт на Украине «должен быть выигран на поле боя».

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя. При этом, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров. Страну нельзя назвать нейтральной площадкой, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ, обратил внимание Лавров.

МИД Швейцарии заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине. При этом ведомство утверждает, что поддержка Украины не нарушает нейтралитета Швейцарии – он не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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