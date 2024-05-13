В ЕК назвали дезинформацией заявления о желании ЕС решить конфликт на поле боя
Еврокомиссия считает дезинформацией заявления о том, что Евросоюз хочет победы на Украине на поле боя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.
При этом 9 апреля 2022 г. глава евродипломатии Жозеп Боррель в соцсети Х заявил, что конфликт на Украине «должен быть выигран на поле боя».
13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя. При этом, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров. Страну нельзя назвать нейтральной площадкой, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ, обратил внимание Лавров.
МИД Швейцарии заявил, что Россия должна быть вовлечена в мирный процесс на Украине. При этом ведомство утверждает, что поддержка Украины не нарушает нейтралитета Швейцарии – он не будет изменен мирной конференцией по Украине, которая пройдет в Бюргенштоке.