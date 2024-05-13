В ЕК назвали дезинформацией заявления о желании ЕС решить конфликт на поле боя

13 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад получит решение конфликта на Украине на поле боя. При этом, комментируя планы провести конференцию в Швейцарии в июне этого года, Лавров сравнил ситуацию с выговором педсовета двоечнику. «Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами», – подчеркнул он, добавив, что Швейцария уже не годится как место проведения мирных переговоров. Страну нельзя назвать нейтральной площадкой, поскольку она поддерживает Украину и санкции против РФ, обратил внимание Лавров.