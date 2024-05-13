Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства России
Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.
За утверждение Голиковой на пост заместителя председателя правительства России проголосовали 362 депутата, против выступил один, воздержались – 66. Соответствующее постановление направляется президенту России Владимиру Путину для назначения Голиковой на должность.
Голикова таким образом останется в должности вице-премьера и продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
«Ее работоспособность, вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства. Поэтому нам надо бережно относиться к кадрам», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Голиковой на должность заместителя председателя правительства на рассмотрение Госдумы. 12 мая комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал переназначение Голиковой.