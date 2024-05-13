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Госдума утвердила Голикову заместителем председателя правительства России

Ведомости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за утверждение Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина РФ.

За утверждение Голиковой на пост заместителя председателя правительства России проголосовали 362 депутата, против выступил один, воздержались – 66. Соответствующее постановление направляется президенту России Владимиру Путину для назначения Голиковой на должность.

Голикова таким образом останется в должности вице-премьера и продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

«Ее работоспособность, вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства. Поэтому нам надо бережно относиться к кадрам», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес кандидатуру Голиковой на должность заместителя председателя правительства на рассмотрение Госдумы. 12 мая комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал переназначение Голиковой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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