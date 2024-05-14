КПРФ определилась, против каких кандидатов в министры проголосует в Госдуме
Фракция КПРФ решила поддержать кандидатуры на посты федеральных министров Оксаны Лут, Алексея Чекункова и Антона Алиханова, сообщил источник «Ведомостей» в партии.
Кандидатура Лут рассматривается на пост министра сельского хозяйства, Чекункова – на пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, а Алиханова – на пост министра промышленности и торговли. На заседании фракции лидер КПРФ Геннадий Зюганов подтвердил, что партия проголосует за кандидатуры Лут и Алиханова, передает ТАСС. Кроме того, КПРФ поддержит кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на пост министра транспорта.
При этом депутаты от КПРФ будут голосовать против предложенных кандидатов в министры финансово-экономического блока: Алексея Решетникова (рассматривается на пост главы Минэкономразвития) и Антона Силуанова (на пост министра финансов). Кроме того, фракция не намерена поддерживать кандидатуру Ольги Любимовой на должность министра культуры.
Зюганов говорил, что партия проголосует против Решетникова и Силуанова, еще на заседании фракции 13 мая. Объясняя позицию по кандидатуре Любимовой, политик заявил, что партию «абсолютно не устраивает культурная политика».
Также КПРФ воздержится при голосовании по кандидатурам Михаила Мурашко (на пост министра здравоохранения), Валерия Фалькова (на пост главы Минобрнауки), Михаила Дегтярева (на пост министра спорта) и Максута Шадаева (на пост главы Минцифры), сообщил Зюганов на заседании 14 мая. Комментируя кандидатуру Сергея Кравцова на пост министра просвещения, Зюганов согласился, что нужно голосовать против. При этом он призвал сначала выслушать выступление кандидата на заседании Госдумы, пишет ТАСС.
14 мая депутаты Госдумы рассмотрят 16 кандидатов в федеральные министры. Пленарное заседание начнется в 9:00 и может продлиться около десяти часов, писали ранее «Ведомости». Премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства 11 мая.
Совет Федерации 14 мая утвердит руководителей силового блока. Их кандидатуры предложил 12 мая президент РФ Владимир Путин. Большая часть силовиков остаются на своих постах, в том числе Владимир Колокольцев (МВД), Александр Куренков (МЧС), Константин Чуйченко (Минюст), пост предложено сохранить и Сергею Лаврову (МИД). При этом на пост министра обороны вместо Сергея Шойгу выдвинут и. о. первого вице-премьера Андрей Белоусов.