КПРФ определилась, против каких кандидатов в министры проголосует в Госдуме

Также КПРФ воздержится при голосовании по кандидатурам Михаила Мурашко (на пост министра здравоохранения), Валерия Фалькова (на пост главы Минобрнауки), Михаила Дегтярева (на пост министра спорта) и Максута Шадаева (на пост главы Минцифры), сообщил Зюганов на заседании 14 мая. Комментируя кандидатуру Сергея Кравцова на пост министра просвещения, Зюганов согласился, что нужно голосовать против. При этом он призвал сначала выслушать выступление кандидата на заседании Госдумы, пишет ТАСС.