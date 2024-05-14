Песков: Орешкин в АП будет заниматься вопросами экономики и темой транспорта

Днем 14 мая президент России Владимир Путин назначил новое руководство своей администрации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин стал замруководителя администрации Антона Вайно, а Алексей Дюмин – помощником президента. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ и экс-секретарь Совбеза, – также теперь переведен на должность помощника президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя главы администрации. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались в должности заместителей главы АП. Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников. Елена Ямпольская также заняла должность советника президента. Руслан Эдельгериев, работавший советником и спецпредставителем по вопросам климата, стал помощником президента РФ.