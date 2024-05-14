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Песков: Орешкин в АП будет заниматься вопросами экономики и темой транспорта

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на ежедневном брифинге сообщил об основных должностных обязанностях и «нюансах» нового состава администрации президента РФ.

В частности, Максим Орешкин, которого президент назначил замруководителя администрации, будет заниматься, как и прежде, вопросами экономики, а также темой транспорта.

«Вопросами экономики обычно раньше занимался помощник. Более интенсивно идет взаимодействие с кабинетом министров по линии этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», – объяснил Песков.

О возможности создания новых управлений в АП Песков ответил, что говорить об этом рано. «Пока не было назначений начальников управлений, поэтому об этом говорить преждевременно», – уточнил он.

Днем 14 мая президент России Владимир Путин назначил новое руководство своей администрации, соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Бывший помощник президента по экономике Максим Орешкин стал замруководителя администрации Антона Вайно, а Алексей Дюмин – помощником президента. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ и экс-секретарь Совбеза, – также теперь переведен на должность помощника президента. Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили посты первых заместителей руководителя главы администрации. Магомедсалам Магомедов, Дмитрий Козак, Владимир Островенко и Дмитрий Песков остались в должности заместителей главы АП. Игорь Левитин, бывший министр транспорта, многие годы работавший помощником Путина, переведен в ранг советников. Елена Ямпольская также заняла должность советника президента. Руслан Эдельгериев, работавший советником и спецпредставителем по вопросам климата, стал помощником президента РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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